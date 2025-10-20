43ème Fêtes des Fleurs SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES Sèvremoine

43ème Fêtes des Fleurs SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES Sèvremoine dimanche 17 mai 2026.

43ème Fêtes des Fleurs

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES Place du Prieure Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-17

Mettez de la couleur et des fleurs dans votre vie ce week-end avec la traditionnelle Fête des Fleurs de St Macaire en Mauges entre Nantes et Cholet

Depuis 1931, la population macairoise s’investit pour faire vivre, tous les deux ans, la fête des fleurs.. A l’origine le Comité de bienfaisance devenu le Comité des fêtes avait imaginé un défilé de vélos et de voitures fleuries. Au fur et à mesure, la manifestation s’est étoffée avec le souci d’harmoniser le thème du char , des danses et de l’harmonie. Les techniques de construction ont évolué passant de la structure en bois à l’utilisation de poutres métalliques et de fer rond.

Des millions de fleurs en papier sont nécessaires. Certains charistes utilisent jusqu’à 50 nuances de couleurs !

Programme 2026 à venir

10h-24h Fête foraine place du Prieuré.

Itinéraire emprunté rue Choletaise, du Commerce, Jules Verne, La Fontaine, d’Anjou, du Commerce et Place Henri Doizy.

Entrée libre et programme gratuit distribué quelques jours avant l’événement. .

SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES Place du Prieure Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@comitedesfetes-saintmacaire.fr

English :

Put some color and flowers in your life this weekend with the traditional Flower Festival of St Macaire en Mauges between Nantes and Cholet

German :

Bringen Sie dieses Wochenende Farbe und Blumen in Ihr Leben mit dem traditionellen Blumenfest in St Macaire en Mauges zwischen Nantes und Cholet

Italiano :

Aggiungete colore e fiori alla vostra vita questo fine settimana con la tradizionale Fête des Fleurs a St Macaire en Mauges, tra Nantes e Cholet

Espanol :

Añada color y flores a su vida este fin de semana con la tradicional Fête des Fleurs de St Macaire en Mauges, entre Nantes y Cholet

L’événement 43ème Fêtes des Fleurs Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-20 par Pôle Tourisme ôsezMauges