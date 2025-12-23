NUIT À LA MER… AU MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE, Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine

NUIT À LA MER… AU MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE

Saint-André-de-la-Marche 6 rue Saint Paul Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 23:30:00

2026-05-22

Hisse et oh ! Plongez au coeur de l’exposition Entre deux eaux !

Plongez dans une soirée pleine de surprises à l’occasion de la Nuit des Musées ! Dans le cadre de son exposition temporaire Entre deux eaux , le Musée des Métiers de la Chaussure vous invite à voguer sur le thème de l’eau et de la mer à travers une programmation festive !

Au programme

– À 18h Heure du conte “spéciale mer” pour petits et grands rêveurs

– À 19h, 19h45 et 20h30, Visite flash pour une immersion dans l’exposition temporaire.

– À partir de 21h DJ set avec Klem H autour de la mer et les vagues, précédé d’une initiation à la danse en ligne pour mettre tout le monde dans le rythme ! .

Saint-André-de-la-Marche 6 rue Saint Paul Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 35 65 museechaussure@sevremoine.fr

English :

Heave-ho! Dive into the heart of the Entre deux eaux exhibition!

