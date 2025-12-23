NUIT À LA MER… AU MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE, Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine
NUIT À LA MER… AU MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE, Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine vendredi 22 mai 2026.
NUIT À LA MER… AU MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE
Saint-André-de-la-Marche 6 rue Saint Paul Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 23:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Hisse et oh ! Plongez au coeur de l’exposition Entre deux eaux !
Plongez dans une soirée pleine de surprises à l’occasion de la Nuit des Musées ! Dans le cadre de son exposition temporaire Entre deux eaux , le Musée des Métiers de la Chaussure vous invite à voguer sur le thème de l’eau et de la mer à travers une programmation festive !
Au programme
– À 18h Heure du conte “spéciale mer” pour petits et grands rêveurs
– À 19h, 19h45 et 20h30, Visite flash pour une immersion dans l’exposition temporaire.
– À partir de 21h DJ set avec Klem H autour de la mer et les vagues, précédé d’une initiation à la danse en ligne pour mettre tout le monde dans le rythme ! .
Saint-André-de-la-Marche 6 rue Saint Paul Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 35 65 museechaussure@sevremoine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Heave-ho! Dive into the heart of the Entre deux eaux exhibition!
L’événement NUIT À LA MER… AU MUSÉE DES MÉTIERS DE LA CHAUSSURE Sèvremoine a été mis à jour le 2025-12-23 par Pôle Tourisme ôsezMauges