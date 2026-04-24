Prix cycliste de Sèvremoine Saint-Germain-sur-Moine Sèvremoine
Prix cycliste de Sèvremoine Saint-Germain-sur-Moine Sèvremoine vendredi 8 mai 2026.
Sèvremoine
Prix cycliste de Sèvremoine
Saint-Germain-sur-Moine Rue de l’Artisanat Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 17:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Venez participer à une course cycliste à St Germain sur Moine entre paysages valonnés et villages.
Le vendredi 8 mai 2026, la commune de Sèvremoine accueillera une nouvelle édition du Prix cycliste de Sèvremoine, une compétition organisée par l’ECM (Entente Cycliste du Moine). Cet événement sportif rassemble chaque année coureurs amateurs et jeunes talents dans une ambiance dynamique et conviviale.
La journée est structurée autour de plusieurs épreuves, permettant à différentes catégories de cyclistes de s’illustrer
10h00 Course Access 3/4 60 km
13h00 Course U15 28 km
13h30 Course U17 48 km
15h30 Course Access 1/2 72 km
Les catégories Access correspondent à des niveaux amateurs (de débutants à confirmés), tandis que les catégories U15 et U17 concernent les jeunes coureurs en formation.
Les courses se déroulent sur un circuit de 4 km. .
Saint-Germain-sur-Moine Rue de l’Artisanat Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 29 21 04 ecmontfaucon@gmail.com
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English :
Come and take part in a cycling race in St Germain sur Moine through rolling countryside and villages.
L’événement Prix cycliste de Sèvremoine Sèvremoine a été mis à jour le 2026-04-24 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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