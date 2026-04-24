Prix cycliste de Sèvremoine Saint-Germain-sur-Moine Sèvremoine

Sèvremoine

Prix cycliste de Sèvremoine

Saint-Germain-sur-Moine Rue de l’Artisanat Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 17:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Venez participer à une course cycliste à St Germain sur Moine entre paysages valonnés et villages.

Le vendredi 8 mai 2026, la commune de Sèvremoine accueillera une nouvelle édition du Prix cycliste de Sèvremoine, une compétition organisée par l’ECM (Entente Cycliste du Moine). Cet événement sportif rassemble chaque année coureurs amateurs et jeunes talents dans une ambiance dynamique et conviviale.

La journée est structurée autour de plusieurs épreuves, permettant à différentes catégories de cyclistes de s’illustrer

10h00 Course Access 3/4 60 km

13h00 Course U15 28 km

13h30 Course U17 48 km

15h30 Course Access 1/2 72 km

Les catégories Access correspondent à des niveaux amateurs (de débutants à confirmés), tandis que les catégories U15 et U17 concernent les jeunes coureurs en formation.

Les courses se déroulent sur un circuit de 4 km. .

Saint-Germain-sur-Moine Rue de l’Artisanat Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 29 21 04 ecmontfaucon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in a cycling race in St Germain sur Moine through rolling countryside and villages.

L’événement Prix cycliste de Sèvremoine Sèvremoine a été mis à jour le 2026-04-24 par Pôle Tourisme ôsezMauges