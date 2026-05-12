Soirée salsa au Musée des Métiers de la Chaussure Musée des Métiers de la Chaussure Sèvremoine

Sèvremoine

Soirée salsa au Musée des Métiers de la Chaussure

Musée des Métiers de la Chaussure 6 Rue Saint-Paul Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Une soirée salsa inédite… au Musée des Métiers de la Chaussure à Sèvremoine !

Préparez-vous à vivre une soirée chaleureuse et rythmée sous le signe des musiques latines ! Le Musée des Métiers de la Chaussure vous invite à une immersion festive dans l’univers de la salsa, entre démonstrations, initiation et ambiance conviviale. Que vous soyez danseur confirmé ou simple curieux, cette soirée est l’occasion idéale de découvrir les bases de cette danse ensoleillée et de partager un moment plein d’énergie et de bonne humeur.

Au programme initiation accessible à tous, animations dansantes et rythmes latino entraînants pour faire vibrer la piste tout au long de la soirée. Inspirée des grandes soirées salsa conviviales et festives, l’ambiance promet d’être chaleureuse, dynamique et ouverte à tous les publics. .

Musée des Métiers de la Chaussure 6 Rue Saint-Paul Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 35 65 museechaussure@sevremoine.fr

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English :

A unique salsa evening… at the Musée des Métiers de la Chaussure in Sèvremoine!

L’événement Soirée salsa au Musée des Métiers de la Chaussure Sèvremoine a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges