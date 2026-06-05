Fermes en fête ! 6ème édition Torfou Sèvremoine
Fermes en fête ! 6ème édition Torfou Sèvremoine dimanche 14 juin 2026.
Sèvremoine
Fermes en fête ! 6ème édition
Torfou Lieu dit Les Revers Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Une journée pour apprendre, s’amuser, déguster et célébrer le monde agricole à Torfou !
Envie de prendre l’air, de découvrir les coulisses de l’agriculture locale et de partager un moment convivial en famille ou entre amis ? Les Jeunes Agriculteurs du canton de Sèvremoine vous donnent rendez-vous à Torfou pour une nouvelle édition de Fermes en Fête, un événement qui célèbre celles et ceux qui font vivre notre territoire au quotidien. Depuis plusieurs années, cette manifestation permet au grand public de pousser les portes des exploitations agricoles, d’échanger librement avec les agriculteurs et de mieux comprendre leur métier dans une ambiance chaleureuse et festive.
Au programme découverte du monde agricole, rencontres passionnantes, animations pour petits et grands, dégustations de produits locaux, marché de producteurs et nombreuses surprises tout au long de la journée. C’est l’occasion idéale de voir de près les animaux, les cultures, les savoir-faire et les innovations qui façonnent l’agriculture d’aujourd’hui, tout en profitant d’un cadre naturel exceptionnel au cœur du bocage des Mauges.
Que vous soyez curieux de découvrir la vie à la ferme, amateur de produits du terroir ou simplement à la recherche d’une sortie originale et conviviale, Fermes en Fête promet une expérience riche en découvertes, en échanges et en bonne humeur. Venez partager un moment authentique avec les agriculteurs de votre territoire et redécouvrir tout ce qui fait la richesse de notre campagne. .
Torfou Lieu dit Les Revers Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
A day to learn, have fun, taste and celebrate the world of agriculture in Torfou!
L’événement Fermes en fête ! 6ème édition Sèvremoine a été mis à jour le 2026-06-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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