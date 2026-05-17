Le petit Lérot fête le printemps Le Longeron Sèvremoine
Le petit Lérot fête le printemps Le Longeron Sèvremoine dimanche 14 juin 2026.
Sèvremoine
Le petit Lérot fête le printemps
Le Longeron La Baudrière Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:30:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Le Petit Lérot fête le printemps avec des visites du verger, un marché de producteurs bio locaux et de la restauration sur place
Le Petit Lérot fête le printemps avec une journée autour de l’agriculture biologique et des productions locales. Les visiteurs pourront découvrir le verger de petits fruits cultivé par Mathieu Cogné à Sèvremoine, participer à des visites guidées et échanger autour des pratiques agricoles respectueuses de la biodiversité.
L’événement proposera également un marché de producteurs bio locaux ainsi qu’une offre de restauration sur place. Cette journée s’inscrit dans le cadre du Printemps Bio 2026.
Visites du verger à 10 h 30, 14 h et 16 h .
Le Longeron La Baudrière Sèvremoine 49710 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 73 98 91 78 contact@lepetitlerot.fr
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English :
Le Petit Lérot celebrates spring with tours of the orchard, an organic farmers’ market and on-site catering
L’événement Le petit Lérot fête le printemps Sèvremoine a été mis à jour le 2026-05-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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