La Fiesta Andréataine Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine
La Fiesta Andréataine Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine samedi 27 juin 2026.
La Fiesta Andréataine
Saint-André-de-la-Marche Rue Augustin Vincent Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 01:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Feu d’artifice, musique, bal populaire et restauration pour la Fiesta Andréataine entre Nantes et Cholet.
36ème édition pour la fête Andréataine 2026 !
Programme 2026 à venir…
Au programme de cette soirée festive diner spectacle , karaoké géant , feu d’artifice, restauration sur place, du cochon grillé, foodtruck et bar.
Au programme de cette journée festive
– Concours de pétanque
– Diner spectacle animé par Ivan Maldoror
– Grand karaoké géant
– Feu d’artifice autour de l’étang par Art et Lum
– Bal populaire pour danser entre amis ou en famille avec ELS Sonorisation
Informations complémentaires
* Pour le cochon grillé, un bulletin d’inscription est disponible à la mairie annexe de Saint André de la Marche ou par mail standre.cdf@gmail.com
* Entrée GRATUITE sauf boissons et repas .
Saint-André-de-la-Marche Rue Augustin Vincent Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire
English :
Fireworks, music, dance and food for the Fiesta Andréataine between Nantes and Cholet.
German :
Feuerwerk, Musik, Volkstanz und Verpflegung bei der Fiesta Andréataine zwischen Nantes und Cholet.
Italiano :
Fuochi d’artificio, musica, danze popolari e catering per la Fiesta Andréataine tra Nantes e Cholet.
Espanol :
Fuegos artificiales, música, bailes populares y catering para la Fiesta Andréataine entre Nantes y Cholet.
