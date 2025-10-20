La Fiesta Andréataine Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine

Feu d’artifice, musique, bal populaire et restauration pour la Fiesta Andréataine entre Nantes et Cholet.

36ème édition pour la fête Andréataine 2026 !

Programme 2026 à venir…

Au programme de cette soirée festive diner spectacle , karaoké géant , feu d’artifice, restauration sur place, du cochon grillé, foodtruck et bar.

Au programme de cette journée festive

– Concours de pétanque

– Diner spectacle animé par Ivan Maldoror

– Grand karaoké géant

– Feu d’artifice autour de l’étang par Art et Lum

– Bal populaire pour danser entre amis ou en famille avec ELS Sonorisation

Informations complémentaires

* Pour le cochon grillé, un bulletin d’inscription est disponible à la mairie annexe de Saint André de la Marche ou par mail standre.cdf@gmail.com

* Entrée GRATUITE sauf boissons et repas .

Saint-André-de-la-Marche Rue Augustin Vincent Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Fireworks, music, dance and food for the Fiesta Andréataine between Nantes and Cholet.

German :

Feuerwerk, Musik, Volkstanz und Verpflegung bei der Fiesta Andréataine zwischen Nantes und Cholet.

Italiano :

Fuochi d’artificio, musica, danze popolari e catering per la Fiesta Andréataine tra Nantes e Cholet.

Espanol :

Fuegos artificiales, música, bailes populares y catering para la Fiesta Andréataine entre Nantes y Cholet.

