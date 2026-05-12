Fête Pop à la Pierre Tournisse Théâtre de verdure Sèvremoine

Sèvremoine

Fête Pop à la Pierre Tournisse

Théâtre de verdure La Pierre Tournisse Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03 03:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Une soirée festive et conviviale à Sèvremoine musique pop, danse, animations et bonne humeur garanties.

La Fête Pop promet une soirée haute en couleur et en énergie, placée sous le signe de la musique, de la convivialité et du partage. Dans une ambiance festive et décontractée, le public pourra profiter d’un moment rythmé par les plus grands sons pop et festifs du moment, pour chanter, danser et se retrouver entre amis ou en famille. Inspirée des grands rendez-vous populaires organisés à Sèvremoine, cette soirée mettra à l’honneur la bonne humeur, les animations musicales et l’esprit chaleureux qui font vivre le territoire.

Au programme musique live ou DJ set, piste de danse, espace restauration et buvette pour prolonger la soirée dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Entre tubes incontournables, ambiance festive et animations, la Fête Pop s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour célébrer ensemble le début de la belle saison.

Un événement pensé pour rassembler toutes les générations autour d’une soirée festive, dynamique et pleine de bonne humeur au cœur de Sèvremoine. .

Théâtre de verdure La Pierre Tournisse Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire assolescalesons@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive and convivial evening in Sèvremoine: pop music, dancing, entertainment and good spirits guaranteed.

L’événement Fête Pop à la Pierre Tournisse Sèvremoine a été mis à jour le 2026-05-12 par Pôle Tourisme ôsezMauges