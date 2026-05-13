A l’asso de la rue fête ses 10 ans thème Dia de los Muertos Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine

Sèvremoine

A l’asso de la rue fête ses 10 ans thème Dia de los Muertos

Saint-Macaire-en-Mauges Boulevard du Roi René Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Concerts, animations placés sous le signe du Mexique pour les 10 ans d’À l’Asso de la Rue à Sèvremoine.

Pour célébrer ses 10 ans, l’association À l’Asso de la Rue propose un week-end festif et immersif placé sous les couleurs du célèbre Dia de los Muertos , la traditionnelle fête mexicaine des morts. L’événement se déroulera les 3 et 4 juillet 2026 au Parc du Roi René, à Saint-Macaire-en-Mauges, au cœur de Sèvremoine.

Le festival promet une ambiance chaleureuse, familiale et haute en couleur, mêlant musique, culture populaire et convivialité. Pendant deux soirées, le public pourra profiter de concerts live, d’un espace bar et restauration, ainsi que de nombreuses animations pour les enfants dans un décor inspiré des traditions mexicaines.

Connu pour son esprit associatif et festif, À l’Asso de la Rue organise depuis plusieurs années des manifestations culturelles tournées vers le partage, la musique et les valeurs de l’éducation populaire. L’édition 2026 s’annonce particulièrement symbolique puisqu’elle marquera le dixième anniversaire de l’association. .

Saint-Macaire-en-Mauges Boulevard du Roi René Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire alassodelarue@gmail.com

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English :

Concerts and events under the sign of Mexico for the 10th anniversary of À l’Asso de la Rue in Sèvremoine.

L’événement A l’asso de la rue fête ses 10 ans thème Dia de los Muertos Sèvremoine a été mis à jour le 2026-05-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges