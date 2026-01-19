Décasport 11ème édition Rue de Toucharette Sèvremoine

Décasport 11ème édition

Rue de Toucharette Le Longeron Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Vous avez l’esprit sportif et aimez la convivialité, le Décasport du Longeron est fait pour vous !

La 11e édition aura lieu le dimanche 5 juillet 2026 ! Le Décasport du Longeron, c’est 40 équipes de 7 joueurs, 10 épreuves sportives à réaliser sur la journée.

Amis sportifs, ne trainez pas à composer vos équipes. À nos fidèles bénévoles, on compte sur vous ce week-end là. Chers supporters, venez encourager nos sportifs. Au programme de cette journée, sportivité et convivialité ! Rendez-vous le dimanche 5 juillet !

Rappel apportez carte d’identité et certificat médical datant de 3 ans à la date de l’évènement ou licence sportive année 2025/26 pour l’ensemble des joueurs.

Chaque mineur doit présenter une autorisation parentale. .

Rue de Toucharette Le Longeron Sèvremoine 49710 Maine-et-Loire Pays de la Loire decasportlelongeron@gmail.com

If you’re a sports-minded person who enjoys a friendly atmosphere, Le Longeron’s Décasport is the place for you!

