Balade Historique & Gourmande à Torfou Torfou Sèvremoine

Sèvremoine

Balade Historique & Gourmande à Torfou

Torfou Place Clémenceau Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27 17:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Découvrez la première guerre de Vendée et la bataille de Torfou, à travers une symbolique propre au village !

Accompagnés de trois guides passionnés d’histoire locale, les participants partiront à la découverte des événements qui ont marqué Torfou et son territoire pendant les Guerres de Vendée, en suivant un parcours qui relie lieux de mémoire, récits historiques et patrimoine local.

La matinée débutera dans le centre de Torfou avec la découverte de plusieurs sites emblématiques la Grande Croix, symbole de la fin des combats, la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes où reposent une partie des victimes de la bataille, ainsi que le gué du Bon Débit , point de départ de la bataille de Torfou du 19 septembre 1793. Sur place, deux soldats en costume présenteront l’armement et le fonctionnement des armes de l’époque. Le parcours se poursuivra ensuite vers le chemin des Femmes , lieu associé à l’action décisive des femmes de Torfou lors du premier épisode de la bataille.

Après une pause gourmande au restaurant de la Colonne, l’après-midi permettra d’approfondir la découverte du conflit à travers la présentation de l’armement vendéen et une marche sur le chemin du Pâtis , ancienne ligne de front où se déroula une autre phase importante de la bataille. Les participants partiront également à la découverte des secrets de la Colonne avant de rejoindre la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie. Les religieuses y présenteront l’œuvre de Charles Foyer, acteur majeur de la reconstruction de Torfou après les Guerres de Vendée

La journée se conclura autour du verre de l’amitié.

Repas inclus, sur réservation uniquement.

La longueur du parcours est d’environ 4 kilometres. Il est possible de faire certains déplacements en voiture afin de le raccourcir.

Cette balade fait partie d’un programme global de 10 Balades Historiques et Gourmandes dans les Mauges. Portées par des associations locales, elles vous invitent à découvrir, avec des historiens passionnés, les Guerres de Vendée et la reconstruction de nos villages. .

Torfou Place Clémenceau Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 73 19 48 97 lesbaladesdetorfou@gmail.com

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English :

Discover the First Vendée War and the Battle of Torfou, through the village’s own symbolism!

L’événement Balade Historique & Gourmande à Torfou Sèvremoine a été mis à jour le 2026-05-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges