Open Gare Marché festif Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

Open Gare Marché festif

Torfou Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 15:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Créateurs, producteurs locaux, spectacles et concerts rythment cette journée festive à la Pierre Tournisse à Sèvremoine.

Célébrez la rentrée dans une ambiance conviviale et festive avec le marché Open Gare ! Installé sur le site de la Pierre Tournisse à Torfou (Sèvremoine), ce rendez-vous met à l’honneur les savoir-faire locaux à travers une sélection de producteurs et de créateurs engagés.

Tout au long de la journée, laissez-vous porter par une programmation culturelle éclectique mêlant contes pour les enfants, spectacle de poésie et de chant, ainsi que concerts rock et pop. Entre découvertes, gourmandises et rencontres, profitez d’un moment de détente en famille ou entre amis dans un cadre naturel exceptionnel.

À 10h, 3 balades à thème sont proposées (25 personnes max sur réservation).

À 10h30 et 11h30, les plus jeunes pourront s’évader avec L’Arbre à histoires , des contes poétiques racontés par Jessica de Les Petits Pas, qui embarqueront les enfants dès 3 ans dans un univers rempli d’imagination.

À 11 h, place au spectacle Lie de mots sur lit de vin de la compagnie Théâtre Incognita, une création mêlant poésie, humour et chansons, à savourer en famille.

À 12h et 13h, on poursuit en musique avec The Last Parade, qui fera vibrer le public au son d’un répertoire rock énergique, avant de laisser place à la douceur de la pop d’Agathe O’Dell.

Des jeux en bois seront également à disposition pour partager un moment ludique entre petits et grands.

Bar et restauration sur place (pensez à apporter vos assiettes et vos couverts).

Une belle occasion de découvrir également le projet Open Gare et ses initiatives en faveur d’un territoire plus durable. .

Torfou Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 77 49 34 03 opengare.torfou@gmail.com

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English :

Local artists, local producers, shows, and concerts set the tone for this festive day at La Pierre Tournisse in Sèvremoine.

L’événement Open Gare Marché festif Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges