Randonnée La Macairoise Salle Thomas-Dupouet Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

Randonnée La Macairoise

Salle Thomas-Dupouet Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 07:30:00

fin : 2026-08-23 10:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Partez à la découverte des paysages macairois à vélo ou à pied !

Le Vélo Sport Macairois vous donne rendez-vous le dimanche 23 août 2026 pour une grande journée sportive et conviviale au cœur de la nature.

Que vous soyez cycliste, vététiste, adepte du gravel, randonneur ou amateur de trail, choisissez le parcours qui vous correspond parmi 10 circuits adaptés à tous les niveaux

– Circuits cyclo 42, 62 et 76 km

– Circuits VTT Gravel 30, 38 et 55 km

– Circuits pédestre Trail 9, 14, 19 et 23 km

Après l’effort, place au plaisir et à la convivialité avec un apéritif offert et une assiette garnie à l’arrivée pour partager un moment gourmand entre participants.

Tarifs 7 € l’inscription 4 € pour les moins de 14 ans.

Paiement possible par TPE sur place.

Une belle occasion de découvrir le territoire autrement, entre sport, nature et partage ! .

Salle Thomas-Dupouet Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 09 51 45 38 velosportstmacaire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out to explore the landscapes of Macairo by bike or on foot!

L’événement Randonnée La Macairoise Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-08 par Pôle Tourisme ôsezMauges