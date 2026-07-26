1, 2, 3… Contes et fleurettes Torfou Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

1, 2, 3… Contes et fleurettes

Torfou Place Clemenceau Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-18

Explorez les secrets de la flore entre contes, jeux et chants en pleine nature à Torfou.

Laissez-vous guider par Petits Pas pour une balade nature où les plantes de nos chemins révèlent leurs histoires et leurs pouvoirs. Au fil d’un parcours de 5 km, entre contes, jeux et chants, petits et grands exploreront le monde fascinant de la flore qui nous entoure et lèveront le voile sur les légendes et les trésors cachés des plantes sauvages.

Une matinée conviviale et immersive, idéale pour éveiller sa curiosité, partager un moment en famille et porter un nouveau regard sur la nature.

Informations pratiques

Parcours de 5 km

Accessible à partir de 6 ans

Prévoir des chaussures fermées, une gourde et un chapeau

Rendez-vous sur les sentiers autour de la Pierre Tournisse pour une aventure nature pleine de découvertes ! .

Torfou Place Clemenceau Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 20 87 44 82

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English :

Discover the secrets of the local flora through stories, games, and songs in the heart of nature in Torfou.

L’événement 1, 2, 3… Contes et fleurettes Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges