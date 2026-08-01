Randonnée des Gabelous Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

Randonnée des Gabelous

Saint-André-de-la-Marche Place de l’Aire du Four Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:30:00

fin : 2026-08-30 10:00:00

Date(s) :

2026-08-30

La tradionnelle randonnée des Gabelous revient en 2026 à St André de la Marche !

Rendez-vous pour la randonnée annuelle des Gabelous à St André de la Marche. Circuits pédestres, VTT et cyclo attendent les sportifs du dimanche pour partir à la découverte du bocage des Mauges.

Départ libre entre 07h30 et 10h00. Parcours pédestres majoritairement sur des sentiers et des sites privés. Des ravitaillements en eau et nourriture sur les parcours et à l’arrivée. .

Saint-André-de-la-Marche Place de l’Aire du Four Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 97 89 64 standrecyclo@gmail.com

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English :

The traditional Gabelous hike is returning in 2026 in St-André-de-la-Marche!

L’événement Randonnée des Gabelous Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges