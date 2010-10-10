20 ans d’ATIMA Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine

Sèvremoine

20 ans d’ATIMA

Saint-Macaire-en-Mauges 14 Rue du Docteur Schweitzer Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Journée anniversaire des 20 ans d’ATIMA défilés, créateurs, textile de seconde main, animations et concert à Sèvremoine.

À l’occasion des 20 ans de l’association ATIMA, une journée d’animations est organisée le 12 septembre 2026 à St Macaire en Mauges. L’événement se déroulera au Centre du Prieuré de 14h à 19h avec un programme ouvert à tous défilés de mode réalisés en partenariat avec le Lycée de la Mode, marché de créateurs, vente de textiles de seconde main, animations musicales et activités pour les enfants.

La soirée se poursuivra à la salle Thomas-Dupouet avec une offre de restauration sur place et un concert sur réservation à partir de 21h. Cette journée mettra en avant les actions menées par l’association autour du réemploi textile et de l’insertion sociale. .

Saint-Macaire-en-Mauges 14 Rue du Docteur Schweitzer Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 44 23 directionatima@orange.fr

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English :

ATIMA?s 20th anniversary day: fashion shows, designers, second-hand textiles, entertainment and concert in Sèvremoine.

L’événement 20 ans d’ATIMA Sèvremoine a été mis à jour le 2026-05-19 par Pôle Tourisme ôsezMauges