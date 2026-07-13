Trail du Bocage Longeronnais Lycée Champ Blanc Sèvremoine
samedi 12 septembre 2026 · Lycée Champ Blanc · Sèvremoine
Informations pratiques
Sèvremoine
Trail du Bocage Longeronnais
Lycée Champ Blanc Le Longeron Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:30:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Participez au trail du bocage longeronnais en bord de Sèvre Nantaise entre Nantes et Cholet.
La 6ème édition du Trail du Bocage Longeronnais !
Une belle mise en valeur du patrimoine local et de la nature environnante permettant de proposer des parcours ludiques et casse pattes .
Attention, des lieux de passage seront uniquement ouverts le jour de la course !
Au programme, 3 courses en semi-nocturne permettant de découvrir les sentiers, coteaux et magnifiques bords de Sèvre.
– le Défi du Bocage course nature de 10 km départ 18h15
– le Magistral du Bocage: course nature de 17 km départ 20h
– le Suprême du Bocage trail de 34 km départ 20h
Une course Famille (relais parent-enfant) est également proposée à 16h30, un beau moment de partage et un bon moyen de s’échauffer !
1 € de l’inscription sera versé à l’association Courage & Force pour Johan https://courage-force-johan.fr/
Bar et restauration sur place. Salle Omnisports. .
Lycée Champ Blanc Le Longeron Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 82 39 56 49 sports.bocage.longeronnais@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in the trail of the longeronnais bocage on the banks of the Sèvre Nantaise between Nantes and Cholet.
L’événement Trail du Bocage Longeronnais Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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