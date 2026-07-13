Trail du Bocage Longeronnais Lycée Champ Blanc Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

Trail du Bocage Longeronnais

Lycée Champ Blanc Le Longeron Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:30:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Participez au trail du bocage longeronnais en bord de Sèvre Nantaise entre Nantes et Cholet.

La 6ème édition du Trail du Bocage Longeronnais !

Une belle mise en valeur du patrimoine local et de la nature environnante permettant de proposer des parcours ludiques et casse pattes .

Attention, des lieux de passage seront uniquement ouverts le jour de la course !

Au programme, 3 courses en semi-nocturne permettant de découvrir les sentiers, coteaux et magnifiques bords de Sèvre.

– le Défi du Bocage course nature de 10 km départ 18h15

– le Magistral du Bocage: course nature de 17 km départ 20h

– le Suprême du Bocage trail de 34 km départ 20h

Une course Famille (relais parent-enfant) est également proposée à 16h30, un beau moment de partage et un bon moyen de s’échauffer !

1 € de l’inscription sera versé à l’association Courage & Force pour Johan https://courage-force-johan.fr/

Bar et restauration sur place. Salle Omnisports. .

Lycée Champ Blanc Le Longeron Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 9 82 39 56 49 sports.bocage.longeronnais@gmail.com

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English :

Take part in the trail of the longeronnais bocage on the banks of the Sèvre Nantaise between Nantes and Cholet.

L’événement Trail du Bocage Longeronnais Sèvremoine a été mis à jour le 2026-07-13 par Pôle Tourisme ôsezMauges