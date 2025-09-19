Foire de la Saint Maurice Pré de la Saint Maurice Sèvremoine

Foire de la Saint Maurice

Pré de la Saint Maurice Montfaucon-Montigné Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-13 02:00:00

2026-09-11

Participez à la Fête de la Saint Maurice à Montfaucon-Montigné !

Cette foire millénaire sera de retour en 2025, du 19 au 21 septembre (pré de la Saint-Maurice).

Ouverture de la fête foraine, concert le vendredi, marché de créateurs le samedi et feu d’artifice ainsi que repas moules-frites, circuit et exposition de vieux tracteurs le dimanche et marché de producteurs.

Nous vous attendons très nombreux.

Plus d’infos comitedefoirestmauricemm@gmail.com ou 06 50 97 37 72.

La célèbre fête foraine sera présente tout le week-end. .

English :

Take part in the Saint Maurice’s Day in Montfaucon-Montigné !

German :

Nehmen Sie an der Fête de la Saint Maurice in Montfaucon-Montigné teil!

Italiano :

Partecipate al Festival di Saint Maurice a Montfaucon-Montigné!

Espanol :

¡Participe en la Fiesta de San Mauricio en Montfaucon-Montigné!

