Foire de la Saint Maurice Pré de la Saint Maurice Sèvremoine

Début : 2026-09-11 19:00:00
fin : 2026-09-13 02:00:00
2026-09-11
Participez à la Fête de la Saint Maurice à Montfaucon-Montigné !
Cette foire millénaire sera de retour en 2025, du 19 au 21 septembre (pré de la Saint-Maurice).
Ouverture de la fête foraine, concert le vendredi, marché de créateurs le samedi et feu d’artifice ainsi que repas moules-frites, circuit et exposition de vieux tracteurs le dimanche et marché de producteurs.
Nous vous attendons très nombreux.
Plus d’infos comitedefoirestmauricemm@gmail.com ou 06 50 97 37 72.
La célèbre fête foraine sera présente tout le week-end. .
Pré de la Saint Maurice Montfaucon-Montigné Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 50 97 37 72 comitedefoirestmauricemm@gmail.com
English :
Take part in the Saint Maurice’s Day in Montfaucon-Montigné !
German :
Nehmen Sie an der Fête de la Saint Maurice in Montfaucon-Montigné teil!
Italiano :
Partecipate al Festival di Saint Maurice a Montfaucon-Montigné!
Espanol :
¡Participe en la Fiesta de San Mauricio en Montfaucon-Montigné!
