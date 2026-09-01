C’est quoi ton entreprise ? BM MÉTAL SAINT ANDRE DE LA MARCHE Sèvremoine
mardi 20 octobre 2026 · SAINT ANDRE DE LA MARCHE · Sèvremoine
Informations pratiques
Sèvremoine
C’est quoi ton entreprise ? BM MÉTAL
SAINT ANDRE DE LA MARCHE 1 rue de Beauséjour Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-28 11:00:00
Date(s) :
2026-10-20 2026-10-21 2026-10-27 2026-10-28
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une entreprise de métallerie
Depuis 45 ans, BM Métal imagine, fabrique et installe des ouvrages métalliques sur mesure. Les équipes accompagnent chaque client de A à Z, de la conception jusqu’à la pose. Escaliers, garde-corps, ou encore structures métalliques prennent vie dans notre atelier grâce au savoir-faire de nos collaborateurs. Poussez les portes de BM Métal et découvrez un métier de passion, où technique, créativité et précision se rencontrent.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.
C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations … Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
SAINT ANDRE DE LA MARCHE 1 rue de Beauséjour Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What kind of business do you run? Get a behind-the-scenes look at a metalworking company
L’événement C’est quoi ton entreprise ? BM MÉTAL Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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