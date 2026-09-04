C’est quoi ton entreprise ? Brasserie Bigorneau Montfaucon-Montigné Sèvremoine
jeudi 1 octobre 2026 · Montfaucon-Montigné · Sèvremoine
Informations pratiques
Sèvremoine
C’est quoi ton entreprise ? Brasserie Bigorneau
Montfaucon-Montigné 13 rue de Bretagne Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 16:00:00
fin : 2026-10-09 16:45:00
Date(s) :
2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une brasserie.
De la fabrication à la vente, Thibault vous invite à découvrir son atelier où il fabrique ses bières à partir de produits soigneusement choisis. Une découverte houblonnée !
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10 H.
C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Montfaucon-Montigné 13 rue de Bretagne Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover what goes on behind the scenes in a brasserie.
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Brasserie Bigorneau Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Sèvremoine (Maine-et-Loire)
- 20 ans d’ATIMA Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine 12 septembre 2026
- Trail du Bocage Longeronnais Lycée Champ Blanc Sèvremoine 12 septembre 2026
- Vignes en Selle en Fête Portes Ouvertes Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine 13 septembre 2026
- L’exposition “Entre deux eaux” vue par le club photo macairois, sèvremoine, Sèvremoine 18 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Fête du miel à Miel Mary Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine 18 septembre 2026