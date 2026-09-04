C’est quoi ton entreprise ? Brasserie Bigorneau Montfaucon-Montigné Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? Brasserie Bigorneau

Montfaucon-Montigné 13 rue de Bretagne Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 16:00:00

fin : 2026-10-09 16:45:00

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une brasserie.

De la fabrication à la vente, Thibault vous invite à découvrir son atelier où il fabrique ses bières à partir de produits soigneusement choisis. Une découverte houblonnée !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Montfaucon-Montigné 13 rue de Bretagne Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover what goes on behind the scenes in a brasserie.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Brasserie Bigorneau Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges