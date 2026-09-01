C’est quoi ton entreprise ? CUB Architecture Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? CUB Architecture

Saint-Macaire-en-Mauges 82 rue de Bretagne Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 11:00:00

fin : 2026-10-07 12:00:00

Date(s) :

2026-10-07

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un cabinet d’architecte

Créée en 2012, l’agence CUB a poursuivi sa dynamique de développement par la reprise du cabinet d’architecture Marchand fin 2016. Les équipes se composent d’architectes, dessinateurs BIM, économistes, conducteurs de travaux, mais aussi de personnes en charge de l’environnement, de l’acoustique, du BIM…, soit 38 collaborateurs répartis sur deux agences. Leur domaine d’intervention en maîtrise d’œuvre concerne aussi bien le privé, les bailleurs sociaux, les marchés publics que les bâtiments d’activités. Chaque projet a ses particularités, c’est pour eux l’opportunité de répondre à des besoins toujours différents.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Saint-Macaire-en-Mauges 82 rue de Bretagne Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Go behind the scenes of an architectural firm

L’événement C’est quoi ton entreprise ? CUB Architecture Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges