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C’est quoi ton entreprise ? Emporte-Pièce des Mauges (EPM) SAINT MACAIRE EN MAUGES Sèvremoine

mardi 6 octobre 2026 · SAINT MACAIRE EN MAUGES · Sèvremoine

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
SAINT MACAIRE EN MAUGES
Adresse
2 Allée Clément Ader ZA des Alouettes
Ville
49450 Sèvremoine
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? Emporte-Pièce des Mauges (EPM)

SAINT MACAIRE EN MAUGES 2 Allée Clément Ader ZA des Alouettes Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 10:30:00
fin : 2026-10-06 12:00:00

Date(s) :
2026-10-06

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décors d’une usine de fabrication d’emporte-pièces
Depuis plus de 40 ans, EPM conçoit et fabrique des outils de découpe sur mesure pour les matériaux souples, semi-rigides et techniques. Implantée au cœur des Mauges, notre entreprise accompagne les acteurs de secteurs variés maroquinerie, aéronautique, automobile, médical, défense ou encore industrie, en France comme à l’international.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations… Programme élaboré par Ôsez Mauges.   .

SAINT MACAIRE EN MAUGES 2 Allée Clément Ader ZA des Alouettes Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32 

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English :

What’s your business? Get a behind-the-scenes look at a cookie cutter factory

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Emporte-Pièce des Mauges (EPM) Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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