C’est quoi ton entreprise ? Grenouilleau Frères Saint-Macaire-en-Mauges Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? Grenouilleau Frères

Saint-Macaire-en-Mauges 2152 Rue Denis Papin Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 09:30:00

fin : 2026-10-15 11:00:00

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-08 2026-10-13 2026-10-15

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un service funéraire et marbrerie

Ancrée sur le territoire des Mauges, la Maison Grenouilleau Frères assure les services funéraires depuis plus de trois décennies ! Familiale et à taille humaine, ce sont près de trente collaborateurs qui oeuvrent au quotidien. Pénétrez les coulisses de cette entreprise pas comme les autres dont les métiers sont insoupçonnés.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Saint-Macaire-en-Mauges 2152 Rue Denis Papin Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What kind of business do you run? Take a look behind the scenes at a funeral home and marble workshop

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Grenouilleau Frères Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges