C’est quoi ton entreprise ? Groupe Grimaud Lieu-dit La Corbière Sèvremoine
vendredi 2 octobre 2026 · Lieu-dit La Corbière · Sèvremoine
Informations pratiques
Sèvremoine
C’est quoi ton entreprise ? Groupe Grimaud
Lieu-dit La Corbière 3 lieu-dit La Corbière Sèvremoine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 09:30:00
fin : 2026-10-02 11:30:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-21
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise de sélection génétique animale
Le Groupe Grimaud, entreprise à mission, est spécialisée en sélection génétique animale, bioproductions, vaccins et protéines innovantes. Leur rôle est d’apporter des réponses aux besoins alimentaires globaux, à la santé et bon équilibre du vivant. Cette vision s’exprime dans Leur signature Prendre soin de la vie , qui illustre la conviction qui anime le groupe et s’articule autour des 5 piliers suivants les clients et partenaires, l’équipe, l’homme, l’animal et la planète.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10 H.
C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Lieu-dit La Corbière 3 lieu-dit La Corbière Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
Discover what goes on behind the scenes of an animal genetic selection company
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Groupe Grimaud Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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