Informations pratiques

Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? La ferme des Caprices d’Anglos

La Raimbaudière Montfaucon-Montigné Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 14:00:00

fin : 2026-10-30 15:30:00

Date(s) :

2026-10-30

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décors d’un élevage de chèvres

Certifiés Agriculture Biologique, Mélanie et Gaëtan élèvent 50 chèvres et quelques vaches laitières en plein air sur leur exploitation. Le lait produit est entièrement transformé sur place dans leur laboratoire puis commercialisé via les circuits courts. Dégustez fromages et produits laitiers après votre visite.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Raimbaudière Montfaucon-Montigné Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What is your business? Discover what goes on behind the scenes of a goat farm

L’événement C’est quoi ton entreprise ? La ferme des Caprices d’Anglos Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges