C’est quoi ton entreprise ? Mulliez-Flory Route de Saint-Aubin Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? Mulliez-Flory

Route de Saint-Aubin Le Longeron Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 10:00:00

fin : 2026-10-06 11:30:00

Date(s) :

2026-10-06

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’un concepteur de vêtements de travail

Mulliez-Flory est LE spécialiste du vêtement de travail et conçoit sur mesure des vêtements de travail pour tous secteurs d’activité. Vous pourrez y découvrir les activités qui rythment le quotidien de cette société. Un groupe textile porté par les innovations et la passion créative.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre, 10h.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Route de Saint-Aubin Le Longeron Sèvremoine 49710 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Behind the scenes of a workwear designer

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Mulliez-Flory Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges