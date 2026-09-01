C’est quoi ton entreprise ? Redureau Design Saint-Germain-sur-Moine Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? Redureau Design

Saint-Germain-sur-Moine 3 square d’Italie Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 15:30:00

fin : 2026-10-16 17:00:00

Date(s) :

2026-10-09 2026-10-16

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une entreprise de peinture et décoration

Redureau Design est une entreprise artisanale qui accompagne ses clients depuis plus de 50 ans dans leurs projets de peinture, décoration intérieure, ravalement de façade, isolation thermique (intérieure et extérieure) et traitements acoustiques. Leur équipe locale, qualifiée et passionnée, réunit des professionnels

du bâtiment et un designer d’intérieur, pour proposer des solutions personnalisées, durables et esthétiques. La visite sera l’opportunité de découvrir leur savoir-faire, leurs matériaux, et d’échanger directement avec le designer d’intérieur, qui vous conseillera sur vos idées d’aménagement ou de rénovation.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Saint-Germain-sur-Moine 3 square d’Italie Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Take a behind-the-scenes look at a painting and decorating company

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Redureau Design Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges