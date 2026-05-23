C’est tombé sur vous L’Art Scène Théâtre Pau
C’est tombé sur vous L’Art Scène Théâtre Pau samedi 6 juin 2026.
Pau
C’est tombé sur vous
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre
Quand les comédiens, se succédant de scène en scène, passant de l’absurde à l’émotion, nous prouvent par leurs simples jeux et présence scénique, qu’au théâtre, il y a toujours quelque chose à partager.
Mise en scène Séverine Stocker .
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : C’est tombé sur vous
L’événement C’est tombé sur vous Pau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- OPPB Hommage à André Pau 28 mai 2026
- Marché Laherrère Pau 28 mai 2026
- Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau rue mathieu lalanne Pau 28 mai 2026
- OPPB Hommage à André Pau 28 mai 2026
- Conférence Hier, aujourd’hui, demain: la Ville d’art et d’histoire de Pau en action av gaston lacoste Pau 28 mai 2026