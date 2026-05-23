C’est tombé sur vous L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

C’est tombé sur vous

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre

Quand les comédiens, se succédant de scène en scène, passant de l’absurde à l’émotion, nous prouvent par leurs simples jeux et présence scénique, qu’au théâtre, il y a toujours quelque chose à partager.

Mise en scène Séverine Stocker .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

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English : C’est tombé sur vous

L’événement C’est tombé sur vous Pau a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pau