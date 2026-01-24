C’est un réflexe nerveux, on n’y peut rien… Espace Fayolle Guéret

C’est un réflexe nerveux, on n’y peut rien…

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Vers une féminité insolente, gloutonne et allumée…

Thérèse et Palmier vivent toutes les deux dans une maison très, très fermée. Les jours et les nuits se suivent et se ressemblent, et elles s’appliquent vraiment à bien faire, parce qu’elles n’ont pas envie de se faire couper en morceaux, ni de se faire raser la boîte crânienne. Une nuit, quelque chose se met à gronder en elles. Ça vient du ventre… du bassin… ça déborde d’envies. Et là, tout bascule… .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

