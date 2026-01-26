Warriors Espace A. Lejeune Guéret

Warriors

Espace A. Lejeune Avenue René Cassin Guéret Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Le nouveau spectacle de la compagnie Wanted Posse, chorégraphié par Njagui Hagbe, champion du

monde de break dance 2001. Explosif et créatif une expérience unique pour toute la famille !

Dans cette fresque dansée, le chorégraphe Njagui Hagbe choisit l’esthétisme des années 80 de deux films

cultes West Side Story et Les guerriers de la nuit (Warriors) où bandes rivales, néons criards et costumes

flashy posent le décor. Sur scène, huit danseur.se.s et un batteur unissent leurs styles hip-hop, house dance et modern’jazz sur du funk brûlant digne de James Brown, Lionel Richie ou Chaka Khan !

Ateliers break dance le mercredi 22 avril. .

