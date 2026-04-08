Exposition Matka Zemé, Terre-mère Bibliothèque Multimédia Guéret

Guéret

Exposition Matka Zemé, Terre-mère

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-04-14

Exposition de Marcelle Delplastre et Pavel Macek.

Cet hommage à Marcelle Delpastre, poète et paysanne, accompagné de gravures de Pavel Macek, n’aurait pu voir le jour sans l’aide précieuse de Jan Dau Melhau et de la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limmoges .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 contact@bm-grandgueret.fr

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English : Exposition Matka Zemé, Terre-mère

L’événement Exposition Matka Zemé, Terre-mère Guéret a été mis à jour le 2026-03-30 par Creuse Tourisme