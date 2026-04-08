Exposition Matka Zemé, Terre-mère Bibliothèque Multimédia Guéret
Exposition Matka Zemé, Terre-mère Bibliothèque Multimédia Guéret mardi 14 avril 2026.
Guéret
Exposition Matka Zemé, Terre-mère
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-04-14
Exposition de Marcelle Delplastre et Pavel Macek.
Cet hommage à Marcelle Delpastre, poète et paysanne, accompagné de gravures de Pavel Macek, n’aurait pu voir le jour sans l’aide précieuse de Jan Dau Melhau et de la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limmoges .
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 contact@bm-grandgueret.fr
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English : Exposition Matka Zemé, Terre-mère
L’événement Exposition Matka Zemé, Terre-mère Guéret a été mis à jour le 2026-03-30 par Creuse Tourisme
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