Forum des associations avenue René Cassin Guéret
Forum des associations avenue René Cassin Guéret samedi 29 août 2026.
Guéret
Forum des associations
avenue René Cassin Espace André Lejeune Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 17:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Ce forum est un temps fort et l’occasion de valoriser l’ensemble des pratiques d’activités associatives et municipales dans les domaines sportifs, culturels, socioéducatifs, caritatifs pour l’épanouissement de chacun.
Ce sera l’occasion d’informer le public sur les activités portées par les uns et les autres, d’échanger et d’améliorer la vie quotidienne.
Restauration sur place. .
avenue René Cassin Espace André Lejeune Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 42
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English : Forum des associations
L’événement Forum des associations Guéret a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Tourisme
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