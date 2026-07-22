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Nuits aux étoiles filantes éclipse FOL 23 Guéret

mercredi 12 août 2026 · FOL 23 · Guéret

Nuits aux étoiles filantes éclipse FOL 23 Guéret

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
FOL 23
Adresse
20 Chemin des Granges
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guéret

Nuits aux étoiles filantes éclipse

FOL 23 20 Chemin des Granges Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Observation de l’éclipse et étoile filante par la FOL 23.   .

FOL 23 20 Chemin des Granges Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56  animscience2@fol-23.fr

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English : Nuits aux étoiles filantes éclipse

L’événement Nuits aux étoiles filantes éclipse Guéret a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Grand Guéret

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