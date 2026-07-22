AGENDA · Guéret
Nuits aux étoiles filantes éclipse FOL 23 Guéret
mercredi 12 août 2026 · FOL 23 · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Nuits aux étoiles filantes éclipse
FOL 23 20 Chemin des Granges Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Observation de l’éclipse et étoile filante par la FOL 23. .
FOL 23 20 Chemin des Granges Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56 animscience2@fol-23.fr
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English : Nuits aux étoiles filantes éclipse
L’événement Nuits aux étoiles filantes éclipse Guéret a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Grand Guéret
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