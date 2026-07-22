Nuits aux étoiles filantes éclipse FOL 23 Guéret

Informations pratiques

Guéret

Nuits aux étoiles filantes éclipse

FOL 23 20 Chemin des Granges Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Observation de l’éclipse et étoile filante par la FOL 23. .

FOL 23 20 Chemin des Granges Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 19 11 56 animscience2@fol-23.fr

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English : Nuits aux étoiles filantes éclipse

L’événement Nuits aux étoiles filantes éclipse Guéret a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Grand Guéret