Guéret

Balade gourmande au cœur de Guéret

1 Rue Eugène France Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Balade gourmande dans les rues de Guéret. Au menu apéritif, entrée, plat et dessert et bien plus encore. La déambulation mêle la dégustation de produits locaux et la découverte de la cité guérétoise ; une promenade au départ du musée de Guéret et du jardin Ferdinand Villard pour les passionnés d’histoire. .

1 Rue Eugène France Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 29

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English : Balade gourmande au cœur de Guéret

L’événement Balade gourmande au cœur de Guéret Guéret a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Grand Guéret