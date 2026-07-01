Lecture De l’Abjection par Yann Karaquillo Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Guéret
jeudi 16 juillet 2026 · Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Lecture De l’Abjection par Yann Karaquillo
Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Les amisde Chaminadour et l’association des lecteurs de Marcel Jouhandeau vous invitent à une lecture d’extraits choisis de l’oeuvre De l’abjection de Marcel Jouhandeau, par Yann Karaquillo. .
Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture De l’Abjection par Yann Karaquillo
L’événement Lecture De l’Abjection par Yann Karaquillo Guéret a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Grand Guéret
À voir aussi à Guéret (Creuse)
- L’art ça conte Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret 8 juillet 2026
- Après-midi jeux sur le thème de l’art Micro Folie Guéret 8 juillet 2026
- Visite libre collection Union européenne Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret 9 juillet 2026
- Réalité Virtuelle à la Micro Folie Micro-Folie Guéret Espace Fayolle Guéret 9 juillet 2026
- Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Musique en Marche Guéret 10 juillet 2026