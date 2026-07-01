Lecture De l’Abjection par Yann Karaquillo Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Guéret

Informations pratiques

Guéret

Lecture De l’Abjection par Yann Karaquillo

Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Les amisde Chaminadour et l’association des lecteurs de Marcel Jouhandeau vous invitent à une lecture d’extraits choisis de l’oeuvre De l’abjection de Marcel Jouhandeau, par Yann Karaquillo. .

Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

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English : Lecture De l’Abjection par Yann Karaquillo

L’événement Lecture De l’Abjection par Yann Karaquillo Guéret a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Grand Guéret