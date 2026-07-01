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Lecture De l’Abjection par Yann Karaquillo Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Guéret

jeudi 16 juillet 2026 · Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret · Guéret

Lecture De l’Abjection par Yann Karaquillo Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Guéret

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret
Adresse
Avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guéret

Lecture De l’Abjection par Yann Karaquillo

Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Les amisde Chaminadour et l’association des lecteurs de Marcel Jouhandeau vous invitent à une lecture d’extraits choisis de l’oeuvre De l’abjection de Marcel Jouhandeau, par Yann Karaquillo.   .

Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 

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English : Lecture De l’Abjection par Yann Karaquillo

L’événement Lecture De l’Abjection par Yann Karaquillo Guéret a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Grand Guéret

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