Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Espace Fayolle Guéret

Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Espace Fayolle Guéret

Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Espace Fayolle Guéret vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Espace Fayolle

Adresse : Avenue Fayolle

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Guéret

Le Cinéma prend l’air dans mon quartier !

Espace Fayolle Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Anima, le cinéma Le Sénéchal et les conseils de quartier proposent des soirées cinéma en plein air.
Au programme de cette séance du quartier du centre-ville: Paddington au Pérou
Pensez à vos sièges, coussins, plaids…
En cas de mauvais temps, repli dans la grand salle de la mairie   .

Espace Fayolle Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Grand Guéret

À voir aussi à Guéret (Creuse)