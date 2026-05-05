Guéret

Visite guidée de la ville de Guéret

1 rue Eugène France Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:15:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Avec un guide, vous participez à une promenade au coeur de la ville histoire, site et situation, économie, géographie urbaine, beaux édifices notamment l’Hôtel des Moneyroux, actuellement siège du conseil départemental de la Creuse, l’un des plus beaux bâtiments de Guéret.

Inscription obligatoire jusqu’à la veille de la manifestation auprès de l’Office de Tourisme du Grand Guéret. .

1 rue Eugène France Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 29 info@gueret-tourisme.fr

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English : Visite guidée de la ville de Guéret

L’événement Visite guidée de la ville de Guéret Guéret a été mis à jour le 2026-05-01 par Creuse Tourisme