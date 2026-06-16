Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret
Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret vendredi 24 juillet 2026.
Guéret
Le Cinéma prend l’air dans mon quartier !
Plaine de l’Ilot Bresard Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Anima, le cinéma Le sénéchal et les conseils de quartier proposent des soirées cinéma en plein air.
Au programme de cette séance du quartier Maindigour Sonic 2
Pensez à vos sièges, coussins, plaids…
En cas de mauvais temps, repli dans la grande salle de la Mairie. .
Plaine de l’Ilot Bresard Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Grand Guéret
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