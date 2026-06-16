Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret vendredi 24 juillet 2026.

Guéret

Le Cinéma prend l’air dans mon quartier !

Plaine de l’Ilot Bresard Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 21:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Anima, le cinéma Le sénéchal et les conseils de quartier proposent des soirées cinéma en plein air.

Au programme de cette séance du quartier Maindigour Sonic 2

Pensez à vos sièges, coussins, plaids…

En cas de mauvais temps, repli dans la grande salle de la Mairie. .

Plaine de l’Ilot Bresard Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Grand Guéret