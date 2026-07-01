AGENDA · Guéret
Club des lecteurs adultes Biblioposte d’Ajain Guéret
vendredi 24 juillet 2026 · Biblioposte d'Ajain · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Club des lecteurs adultes
Biblioposte d’Ajain 1 route de Pionnat, 23380 Ajain Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 16:30:00
Date(s) :
2026-07-24
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Biblioposte d’Ajain 1 route de Pionnat, 23380 Ajain Guéret 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr
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English : Club des lecteurs adultes
L’événement Club des lecteurs adultes Guéret a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grand Guéret
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