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Club des lecteurs adultes Biblioposte d’Ajain Guéret

vendredi 24 juillet 2026 · Biblioposte d'Ajain · Guéret

Club des lecteurs adultes Biblioposte d’Ajain Guéret

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Biblioposte d'Ajain
Adresse
1 route de Pionnat, 23380 Ajain
Ville
23380 Guéret
Département
Creuse
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guéret

Club des lecteurs adultes

Biblioposte d’Ajain 1 route de Pionnat, 23380 Ajain Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :
2026-07-24

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Biblioposte d’Ajain 1 route de Pionnat, 23380 Ajain Guéret 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine   biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr

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English : Club des lecteurs adultes

L’événement Club des lecteurs adultes Guéret a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grand Guéret

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