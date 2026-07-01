Club des lecteurs adultes Biblioposte d’Ajain Guéret

Informations pratiques

Guéret

Club des lecteurs adultes

Biblioposte d’Ajain 1 route de Pionnat, 23380 Ajain Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-07-24 16:30:00

Date(s) :

2026-07-24

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Biblioposte d’Ajain 1 route de Pionnat, 23380 Ajain Guéret 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine biblio.ajain@agglo-grandgueret.fr

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English : Club des lecteurs adultes

L’événement Club des lecteurs adultes Guéret a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Grand Guéret