Quartiers d’été animations, ateliers… Ilot Charles de Gaulle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Quartiers d’été animations, ateliers…

Ilot Charles de Gaulle Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Au programme de cette journée apprendre à rouler à vélo, sensibilisation au compost et au tri, lectures, apprendre à stands d’infos, atelier créatif, atelier jonglages, pique-nique géant et musical, cinéma en plein air… .

Ilot Charles de Gaulle Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 42

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English : Quartiers d’été animations, ateliers…

L’événement Quartiers d’été animations, ateliers… Guéret a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Grand Guéret