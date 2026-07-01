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Quartiers d’été animations, ateliers… Ilot Charles de Gaulle Guéret

vendredi 31 juillet 2026 · Ilot Charles de Gaulle · Guéret

Quartiers d’été animations, ateliers… Ilot Charles de Gaulle Guéret

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Ilot Charles de Gaulle
Adresse
Avenue Charles de Gaulle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif

Guéret

Quartiers d’été animations, ateliers…

Ilot Charles de Gaulle Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Au programme de cette journée apprendre à rouler à vélo, sensibilisation au compost et au tri, lectures, apprendre à stands d’infos, atelier créatif, atelier jonglages, pique-nique géant et musical, cinéma en plein air…   .

Ilot Charles de Gaulle Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 42 

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English : Quartiers d’été animations, ateliers…

L’événement Quartiers d’été animations, ateliers… Guéret a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Grand Guéret

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