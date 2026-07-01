Quartiers d’été animations, ateliers… Ilot Charles de Gaulle Guéret
vendredi 31 juillet 2026 · Ilot Charles de Gaulle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Quartiers d’été animations, ateliers…
Ilot Charles de Gaulle Avenue Charles de Gaulle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Au programme de cette journée apprendre à rouler à vélo, sensibilisation au compost et au tri, lectures, apprendre à stands d’infos, atelier créatif, atelier jonglages, pique-nique géant et musical, cinéma en plein air… .
Ilot Charles de Gaulle Avenue Charles de Gaulle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 51 47 42
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English : Quartiers d’été animations, ateliers…
L’événement Quartiers d’été animations, ateliers… Guéret a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Grand Guéret
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