Balade gourmande au cœur de Guéret Guéret
Balade gourmande au cœur de Guéret Guéret mercredi 5 août 2026.
Guéret
Balade gourmande au cœur de Guéret
1 Rue Eugène France Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Balade gourmande dans les rues de Guéret. Au menu apéritif, entrée, plat et dessert et bien plus encore. La déambulation mêle la dégustation de produits locaux et la découverte de la cité guérétoise ; un circuit depuis la place Bonnyaud à l’écoute de contes, de lectures et de musique. .
1 Rue Eugène France Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 29
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English : Balade gourmande au cœur de Guéret
L’événement Balade gourmande au cœur de Guéret Guéret a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Grand Guéret
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