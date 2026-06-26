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Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret

jeudi 13 août 2026 · Guéret

Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Parc de Fressanges
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guéret

Le Cinéma prend l’air dans mon quartier !

Parc de Fressanges Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Anima, le cinéma le Sénéchal et les conseils de quartier proposent des soirées cinéma en plein air.
Au programme de cette séance du quartier de La Rodde Le sens de la fête
Pensez à vos sièges, coussins, plaids…
En cas de mauvais temps, repli dans la grande salle de la Mairie.   .

Parc de Fressanges Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English : Le Cinéma prend l’air dans mon quartier !

L’événement Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Guéret

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