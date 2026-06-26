Informations pratiques

Guéret

Le Cinéma prend l’air dans mon quartier !

Parc de Fressanges Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Anima, le cinéma le Sénéchal et les conseils de quartier proposent des soirées cinéma en plein air.

Au programme de cette séance du quartier de La Rodde Le sens de la fête

Pensez à vos sièges, coussins, plaids…

En cas de mauvais temps, repli dans la grande salle de la Mairie. .

Parc de Fressanges Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Le Cinéma prend l’air dans mon quartier !

L’événement Le Cinéma prend l’air dans mon quartier ! Guéret a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Grand Guéret