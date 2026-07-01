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Exposition Fêtes et traditions place de l’église Guéret

samedi 25 juillet 2026 · place de l'église · Guéret

Exposition Fêtes et traditions place de l’église Guéret

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
place de l'église
Adresse
Eglise
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
0 0 0 Gratuit

Guéret

Exposition Fêtes et traditions

place de l’église Eglise Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-08-02 18:30:00

Date(s) :
2026-07-25

Exposition de l’APVP Fêtes et traditions du 25/07/2026 au 02/08/2026, entrée libre, tombola   .

place de l’église Eglise Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine   mathnada@orange.fr

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English : Exposition Fêtes et traditions

L’événement Exposition Fêtes et traditions Guéret a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Grand Guéret

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