AGENDA · Guéret
Exposition Fêtes et traditions place de l’église Guéret
samedi 25 juillet 2026 · place de l'église · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Exposition Fêtes et traditions
place de l’église Eglise Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 14:30:00
fin : 2026-08-02 18:30:00
Date(s) :
2026-07-25
Exposition de l’APVP Fêtes et traditions du 25/07/2026 au 02/08/2026, entrée libre, tombola .
place de l’église Eglise Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine mathnada@orange.fr
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English : Exposition Fêtes et traditions
L’événement Exposition Fêtes et traditions Guéret a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Grand Guéret
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