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Braderie d’été des commerçants Guéret

Braderie d’été des commerçants Guéret vendredi 28 août 2026.

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Guéret

Braderie d’été des commerçants

Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-28

Braderie des commerçants organisée par l’association 23000 .
Venez dénicher les bonnes affaires de vos commerçants préférés !   .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine   23000gueret@orange.fr

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English : Braderie d’été des commerçants

L’événement Braderie d’été des commerçants Guéret a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Grand Guéret

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