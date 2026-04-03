Guéret

Braderie d’été des commerçants

Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Braderie des commerçants organisée par l’association 23000 .

Venez dénicher les bonnes affaires de vos commerçants préférés ! .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine 23000gueret@orange.fr

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English : Braderie d’été des commerçants

L’événement Braderie d’été des commerçants Guéret a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Grand Guéret