Atelier « C’est Quoi La Sécu ? », Guéret – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Guéret

Informations pratiques

Atelier « C’est Quoi La Sécu ? » Mardi 4 août, 10h00 Guéret – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T12:00:00+02:00

Un atelier pratique pour mieux comprendre le rôle de la Caisse Commune de Sécurité Sociale, connaître ses droits, éviter les ruptures de prestations et savoir comment effectuer les démarches essentielles. L’objectif: lever les freins administratifs qui peuvent impacter la santé, les ressources et le parcours vers emploi.

Présentation des supports sur la Sécurité Sociale suivie d’un échange avec les participants.

Guéret – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/691075 »}]

Un atelier pratique pour mieux comprendre le rôle de la Caisse Commune de Sécurité Sociale, connaître ses droits, éviter les ruptures de prestations et savoir comment effectuer les démarches essentiel