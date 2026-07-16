Atelier « C’est Quoi La Sécu ? », Guéret – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Guéret
mardi 4 août 2026 · Guéret - PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 · Guéret
Informations pratiques
Atelier « C’est Quoi La Sécu ? » Mardi 4 août, 10h00 Guéret – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-04T10:00:00+02:00 – 2026-08-04T12:00:00+02:00
Un atelier pratique pour mieux comprendre le rôle de la Caisse Commune de Sécurité Sociale, connaître ses droits, éviter les ruptures de prestations et savoir comment effectuer les démarches essentielles. L’objectif: lever les freins administratifs qui peuvent impacter la santé, les ressources et le parcours vers emploi.
Présentation des supports sur la Sécurité Sociale suivie d’un échange avec les participants.
Guéret – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 23000 Guéret Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/691075 »}]
Un atelier pratique pour mieux comprendre le rôle de la Caisse Commune de Sécurité Sociale, connaître ses droits, éviter les ruptures de prestations et savoir comment effectuer les démarches essentiel
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