Guéret

Sur les pas de Fernand Maillaud

Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 15:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Visite commentée de la maison du Renabec Fernand Maillaud, peintre d’ici et d’ailleurs et lecture de textes d’auteurs par Jean-Claude Bray, conteur. .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 29 info@gueret-tourisme.fr

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English : Sur les pas de Fernand Maillaud

L’événement Sur les pas de Fernand Maillaud Guéret a été mis à jour le 2026-04-24 par Creuse Tourisme