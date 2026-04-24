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Sur les pas de Fernand Maillaud Guéret

Sur les pas de Fernand Maillaud Guéret

Sur les pas de Fernand Maillaud Guéret dimanche 30 août 2026.

Ville : 23000 Guéret

Département : Creuse

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Guéret

Sur les pas de Fernand Maillaud

Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Visite commentée de la maison du Renabec Fernand Maillaud, peintre d’ici et d’ailleurs et lecture de textes d’auteurs par Jean-Claude Bray, conteur.   .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 29  info@gueret-tourisme.fr

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English : Sur les pas de Fernand Maillaud

L’événement Sur les pas de Fernand Maillaud Guéret a été mis à jour le 2026-04-24 par Creuse Tourisme

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