Sur les pas de Fernand Maillaud Guéret
Sur les pas de Fernand Maillaud Guéret dimanche 30 août 2026.
Guéret
Sur les pas de Fernand Maillaud
Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 15:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Visite commentée de la maison du Renabec Fernand Maillaud, peintre d’ici et d’ailleurs et lecture de textes d’auteurs par Jean-Claude Bray, conteur. .
Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 29 info@gueret-tourisme.fr
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English : Sur les pas de Fernand Maillaud
L’événement Sur les pas de Fernand Maillaud Guéret a été mis à jour le 2026-04-24 par Creuse Tourisme
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