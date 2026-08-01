Informations pratiques

Guéret

Soirée jazz au Côté Millésimes

13 Place du Marché Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 19:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Laissez-vous emporter par une ambiance chaleureuse et conviviale avec le groupe Jazz Mind !

Profitez d’une belle soirée autour d’un verre de vin, de bières, de cocktails et de planches gourmandes, le tout au rythme du jazz.

Pensez à réserver votre table et venez partager un moment musical unique ! .

13 Place du Marché Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 11 60 cotemillesimes@orange.fr

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English : Soirée jazz au Côté Millésimes

L’événement Soirée jazz au Côté Millésimes Guéret a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Grand Guéret