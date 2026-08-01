Soirée jazz au Côté Millésimes Guéret
samedi 29 août 2026 · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Soirée jazz au Côté Millésimes
13 Place du Marché Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Laissez-vous emporter par une ambiance chaleureuse et conviviale avec le groupe Jazz Mind !
Profitez d’une belle soirée autour d’un verre de vin, de bières, de cocktails et de planches gourmandes, le tout au rythme du jazz.
Pensez à réserver votre table et venez partager un moment musical unique ! .
13 Place du Marché Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 41 11 60 cotemillesimes@orange.fr
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English : Soirée jazz au Côté Millésimes
L’événement Soirée jazz au Côté Millésimes Guéret a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Grand Guéret
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