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Street et science à Guéret Guéret

lundi 17 août 2026 · Guéret

Street et science à Guéret Guéret

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Espace de vie sociale Les Mille Couleurs
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
0 0 Gratuit

Guéret

Street et science à Guéret

Espace de vie sociale Les Mille Couleurs Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Envie de découvrir la science autrement ? Rejoignez nous pour des ateliers gratuits, mêlant expériences, créativité et découvertes, en partenariat avec la FOL 23, 23 Mondes à l’Envers et Multi Fa 7.
Les places sont limitées !
Venez partager des moments de découverte, d’expérimentation et de bonne humeur .
A partir de 10 ans.
Inscription obligatoire.   .

Espace de vie sociale Les Mille Couleurs Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 00 45 81  animscience2@fol-23.fr

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English : Street et science à Guéret

L’événement Street et science à Guéret Guéret a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Grand Guéret

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