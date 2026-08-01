Street et science à Guéret Guéret
lundi 17 août 2026 · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Street et science à Guéret
Espace de vie sociale Les Mille Couleurs Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 14:00:00
fin : 2026-08-27 16:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Envie de découvrir la science autrement ? Rejoignez nous pour des ateliers gratuits, mêlant expériences, créativité et découvertes, en partenariat avec la FOL 23, 23 Mondes à l’Envers et Multi Fa 7.
Les places sont limitées !
Venez partager des moments de découverte, d’expérimentation et de bonne humeur .
A partir de 10 ans.
Inscription obligatoire. .
Espace de vie sociale Les Mille Couleurs Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 00 45 81 animscience2@fol-23.fr
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English : Street et science à Guéret
L’événement Street et science à Guéret Guéret a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Grand Guéret
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