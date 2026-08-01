Informations pratiques

Guéret

Street et science à Guéret

Espace de vie sociale Les Mille Couleurs Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:00:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Envie de découvrir la science autrement ? Rejoignez nous pour des ateliers gratuits, mêlant expériences, créativité et découvertes, en partenariat avec la FOL 23, 23 Mondes à l’Envers et Multi Fa 7.

Les places sont limitées !

Venez partager des moments de découverte, d’expérimentation et de bonne humeur .

A partir de 10 ans.

Inscription obligatoire. .

Espace de vie sociale Les Mille Couleurs Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 00 45 81 animscience2@fol-23.fr

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English : Street et science à Guéret

L’événement Street et science à Guéret Guéret a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Grand Guéret