Rassemblement de voitures anciennes et d’exception Guéret
Rassemblement de voitures anciennes et d’exception Guéret samedi 5 septembre 2026.
Guéret
Rassemblement de voitures anciennes et d’exception
Place Varillas Guéret Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Rassemblement de voitures anciennes et d’exception organisé pas le Lions Club Limousin Automobile.
Au programme prévention et sécurité routière, gestes de premiers secours, conférences par les assurances, table ronde, permis de conduire, show automobiles, restauration et buvette sur place.
Collecte et dons au profit des œuvres sociales du club. .
Place Varillas Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 98 42 74
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English : Rassemblement de voitures anciennes et d’exception
L’événement Rassemblement de voitures anciennes et d’exception Guéret a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Grand Guéret
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