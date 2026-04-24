Guéret

Rassemblement de voitures anciennes et d’exception

Place Varillas Guéret Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 08:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Rassemblement de voitures anciennes et d’exception organisé pas le Lions Club Limousin Automobile.

Au programme prévention et sécurité routière, gestes de premiers secours, conférences par les assurances, table ronde, permis de conduire, show automobiles, restauration et buvette sur place.

Collecte et dons au profit des œuvres sociales du club. .

Place Varillas Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 98 42 74

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English : Rassemblement de voitures anciennes et d’exception

L’événement Rassemblement de voitures anciennes et d’exception Guéret a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Grand Guéret