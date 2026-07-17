C’est une femme, Centre de la photographie ordinaire, Simorre

Informations pratiques

C’est une femme 25 septembre – 14 novembre Centre de la photographie ordinaire Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T10:30:00+02:00 – 2026-09-25T18:30:00+02:00

Fin : 2026-11-14T10:30:00+01:00 – 2026-11-14T18:30:00+01:00

C’est une femme

C’est une femme, c’est une mère, c’est une sœur, c’est une jument, c’est une poule, c’est une lionne, c’est une chatte, c’est une maîtresse, c’est une suissesse, c’est une papesse, c’est une prophétesse, c’est une tigresse, c’est une druidesse, c’est une vicomtesse, c’est l’hôtesse, voilà une souveraine, une espagnole, une jardinière, une marchande, une ennemie et une bossue, ta sœur sera cantinière, dépenseuse, capitaine, victorieuse, générale poète médecin témoin professeur…

2eme devoir 1851, Petit Séminaire Toulouse

A la faveur de la découverte de ce texte, le Centre présente des centaines d’images de femmes de sa collection de photographies anonymes et amateurs.

Centre de la photographie ordinaire 18 / 54 grand rue Paul saint Martin 32420 Simorre Simorre 32420 Gers Occitanie 0626822334 https://www.collectif-lecommundesmortels.fr http://@collectif.lecommundesmortels Le Centre de la photographie ordinaire abrite la collection « le commun des mortels », 3.000.000 de photographies amateurs et anonymes, révélant à la fois une histoire du regard collectif et un récit humain d’une immense puissance.

C’est également un lieu dédié à la sauvegarde des photographies de famille, où chacun peut confier les clichés qu’il ne souhaite pas conserver, afin qu’ils soient préservés, étudiés et transmis aux générations futures.

Tout au long de l’année, le Centre propose des expositions consacrées à la photographie du quotidien et invite chacun à explorer son propre regard à travers des ateliers ouverts à tous.

Visiter le Centre, c’est avoir la certitude de ne plus jamais voir ses propres photos de la même manière ! parking à proximité

C’est une femme

©collection le commun des mortels